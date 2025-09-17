Curiso (CUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.005363$ 0.005363 $ 0.005363 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.30% Perubahan Harga (1D) +0.29% Perubahan Harga (7D) +2.83% Perubahan Harga (7D) +2.83%

Curiso (CUR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUR sepanjang masa ialah $ 0.005363, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUR telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan +2.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Curiso (CUR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.26K$ 42.26K $ 42.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.26K$ 42.26K $ 42.26K Bekalan Peredaran 978.06M 978.06M 978.06M Jumlah Bekalan 978,063,599.914138 978,063,599.914138 978,063,599.914138

Had Pasaran semasa Curiso ialah $ 42.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUR ialah 978.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 978063599.914138. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.26K.