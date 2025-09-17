Lagi Mengenai CURLY

Curly Logo

Curly Harga (CURLY)

Tidak tersenarai

1 CURLY ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.30%1D
mexc
USD
Curly (CURLY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:35:46 (UTC+8)

Curly (CURLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.03%

-1.30%

+14.51%

+14.51%

Curly (CURLY) harga masa nyata ialah $0.00001845. Sepanjang 24 jam yang lalu, CURLY didagangkan antara $ 0.00001821 rendah dan $ 0.0000187 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CURLY sepanjang masa ialah $ 0.00144247, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001479.

Dari segi prestasi jangka pendek, CURLY telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -1.30% dalam 24 jam dan +14.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Curly (CURLY) Maklumat Pasaran

--
----

Had Pasaran semasa Curly ialah $ 18.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CURLY ialah 988.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988837088.029563. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.25K.

Curly (CURLY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Curly kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Curly kepada USD adalah $ +0.0000025440.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Curly kepada USD adalah $ -0.0000010716.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Curly kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.30%
30 Hari$ +0.0000025440+13.79%
60 Hari$ -0.0000010716-5.80%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Curly (CURLY)

Curly aims to make a significant impact in the meme token landscape by blending community spirit with the enchanting charm of the Scottish Fold cat. By fostering a friendly and engaging environment, we invite everyone to join us on this adventure in creating a beloved meme token that is intelligently fun, cute, and inclusive. Curly can be used in various decentralized finance (DeFi) applications, as well as in peer-to-peer transactions across the Solana blockchain

Curly (CURLY) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Curly Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Curly (CURLY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Curly (CURLY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Curly.

Semak Curly ramalan harga sekarang!

CURLY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Curly (CURLY)

Memahami tokenomik Curly (CURLY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CURLY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Curly (CURLY)

Berapakah nilai Curly (CURLY) hari ini?
Harga langsung CURLY dalam USD ialah 0.00001845 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CURLY ke USD?
Harga semasa CURLY ke USD ialah $ 0.00001845. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Curly?
Had pasaran untuk CURLY ialah $ 18.25K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CURLY?
Bekalan edaran CURLY ialah 988.84M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CURLY?
CURLY mencapai harga ATH sebanyak 0.00144247 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CURLY?
CURLY melihat harga ATL sebanyak 0.00001479 USD.
Berapakah jumlah dagangan CURLY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CURLYialah -- USD.
Adakah CURLY akan naik lebih tinggi tahun ini?
CURLY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CURLYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:35:46 (UTC+8)

Curly (CURLY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.