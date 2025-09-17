Curly (CURLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001821 $ 0.00001821 $ 0.00001821 24J Rendah $ 0.0000187 $ 0.0000187 $ 0.0000187 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001821$ 0.00001821 $ 0.00001821 24J Tinggi $ 0.0000187$ 0.0000187 $ 0.0000187 Sepanjang Masa $ 0.00144247$ 0.00144247 $ 0.00144247 Harga Terendah $ 0.00001479$ 0.00001479 $ 0.00001479 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -1.30% Perubahan Harga (7D) +14.51% Perubahan Harga (7D) +14.51%

Curly (CURLY) harga masa nyata ialah $0.00001845. Sepanjang 24 jam yang lalu, CURLY didagangkan antara $ 0.00001821 rendah dan $ 0.0000187 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CURLY sepanjang masa ialah $ 0.00144247, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001479.

Dari segi prestasi jangka pendek, CURLY telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -1.30% dalam 24 jam dan +14.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Curly (CURLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.25K$ 18.25K $ 18.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.25K$ 18.25K $ 18.25K Bekalan Peredaran 988.84M 988.84M 988.84M Jumlah Bekalan 988,837,088.029563 988,837,088.029563 988,837,088.029563

Had Pasaran semasa Curly ialah $ 18.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CURLY ialah 988.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988837088.029563. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.25K.