Curtis (CURTIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02260401$ 0.02260401 $ 0.02260401 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.45% Perubahan Harga (1D) +2.88% Perubahan Harga (7D) +13.97% Perubahan Harga (7D) +13.97%

Curtis (CURTIS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CURTIS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CURTIS sepanjang masa ialah $ 0.02260401, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CURTIS telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, +2.88% dalam 24 jam dan +13.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Curtis (CURTIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 271.60K$ 271.60K $ 271.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 271.60K$ 271.60K $ 271.60K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Curtis ialah $ 271.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CURTIS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 271.60K.