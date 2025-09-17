Lagi Mengenai CUSDC

cUSDC Logo

cUSDC Harga (CUSDC)

Tidak tersenarai

1 CUSDC ke USD Harga Langsung:

$0.02520719
$0.02520719
0.00%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
cUSDC (CUSDC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:29:32 (UTC+8)

cUSDC (CUSDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02518246
$ 0.02518246
24J Rendah
$ 0.02520719
$ 0.02520719
24J Tinggi

$ 0.02518246
$ 0.02518246

$ 0.02520719
$ 0.02520719

$ 0.220912
$ 0.220912

$ 0.00620705
$ 0.00620705

+0.06%

+0.06%

+0.09%

+0.09%

cUSDC (CUSDC) harga masa nyata ialah $0.02520719. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUSDC didagangkan antara $ 0.02518246 rendah dan $ 0.02520719 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUSDC sepanjang masa ialah $ 0.220912, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00620705.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUSDC telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cUSDC (CUSDC) Maklumat Pasaran

$ 36.61M
$ 36.61M

--
----

$ 36.61M
$ 36.61M

1.45B
1.45B

1,453,319,270.613413
1,453,319,270.613413

Had Pasaran semasa cUSDC ialah $ 36.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUSDC ialah 1.45B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1453319270.613413. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.61M.

cUSDC (CUSDC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga cUSDC kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga cUSDC kepada USD adalah $ +0.0000781397.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga cUSDC kepada USD adalah $ +0.0001883456.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga cUSDC kepada USD adalah $ +0.00030413519756025.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.06%
30 Hari$ +0.0000781397+0.31%
60 Hari$ +0.0001883456+0.75%
90 Hari$ +0.00030413519756025+1.22%

Apakah itu cUSDC (CUSDC)

Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

cUSDC (CUSDC) Sumber

Laman Web Rasmi

cUSDC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai cUSDC (CUSDC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset cUSDC (CUSDC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk cUSDC.

Semak cUSDC ramalan harga sekarang!

CUSDC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik cUSDC (CUSDC)

Memahami tokenomik cUSDC (CUSDC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CUSDC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai cUSDC (CUSDC)

Berapakah nilai cUSDC (CUSDC) hari ini?
Harga langsung CUSDC dalam USD ialah 0.02520719 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CUSDC ke USD?
Harga semasa CUSDC ke USD ialah $ 0.02520719. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran cUSDC?
Had pasaran untuk CUSDC ialah $ 36.61M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CUSDC?
Bekalan edaran CUSDC ialah 1.45B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CUSDC?
CUSDC mencapai harga ATH sebanyak 0.220912 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CUSDC?
CUSDC melihat harga ATL sebanyak 0.00620705 USD.
Berapakah jumlah dagangan CUSDC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CUSDCialah -- USD.
Adakah CUSDC akan naik lebih tinggi tahun ini?
CUSDC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CUSDCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:29:32 (UTC+8)

cUSDC (CUSDC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.