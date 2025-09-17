cUSDC (CUSDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02518246 24J Tinggi $ 0.02520719 Sepanjang Masa $ 0.220912 Harga Terendah $ 0.00620705 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.09%

cUSDC (CUSDC) harga masa nyata ialah $0.02520719. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUSDC didagangkan antara $ 0.02518246 rendah dan $ 0.02520719 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUSDC sepanjang masa ialah $ 0.220912, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00620705.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUSDC telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cUSDC (CUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.61M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.61M Bekalan Peredaran 1.45B Jumlah Bekalan 1,453,319,270.613413

Had Pasaran semasa cUSDC ialah $ 36.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUSDC ialah 1.45B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1453319270.613413. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.61M.