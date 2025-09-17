Cute Asian Girl (CAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00041822 $ 0.00041822 $ 0.00041822 24J Rendah $ 0.00046042 $ 0.00046042 $ 0.00046042 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00041822$ 0.00041822 $ 0.00041822 24J Tinggi $ 0.00046042$ 0.00046042 $ 0.00046042 Sepanjang Masa $ 0.00693083$ 0.00693083 $ 0.00693083 Harga Terendah $ 0.00020845$ 0.00020845 $ 0.00020845 Perubahan Harga (1J) -0.81% Perubahan Harga (1D) +4.32% Perubahan Harga (7D) -6.24% Perubahan Harga (7D) -6.24%

Cute Asian Girl (CAG) harga masa nyata ialah $0.00043629. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAG didagangkan antara $ 0.00041822 rendah dan $ 0.00046042 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAG sepanjang masa ialah $ 0.00693083, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00020845.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAG telah berubah sebanyak -0.81% sejak sejam yang lalu, +4.32% dalam 24 jam dan -6.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cute Asian Girl (CAG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 436.90K$ 436.90K $ 436.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 436.90K$ 436.90K $ 436.90K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Cute Asian Girl ialah $ 436.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAG ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 436.90K.