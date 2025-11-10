CV3 Harga (CV3AI)
Harga langsung CV3 (CV3AI) hari ini ialah $ 0.00012827, dengan 2.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CV3AI kepada USD penukaran adalah $ 0.00012827 setiap CV3AI.
CV3 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 126,859, dengan bekalan edaran sebanyak 990.00M CV3AI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CV3AI didagangkan antara $ 0.00011856 (rendah) dan $ 0.00013102 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00050909, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007362.
Dalam prestasi jangka pendek, CV3AI dipindahkan -1.13% dalam sejam terakhir dan -36.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa CV3 ialah $ 126.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CV3AI ialah 990.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.86K.
-1.13%
+2.89%
-36.01%
-36.01%
Pada hari ini, perubahan harga CV3 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CV3 kepada USD adalah $ -0.0000073871.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CV3 kepada USD adalah $ -0.0000671689.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CV3 kepada USD adalah $ -0.00002180752673441244.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+2.89%
|30 Hari
|$ -0.0000073871
|-5.75%
|60 Hari
|$ -0.0000671689
|-52.36%
|90 Hari
|$ -0.00002180752673441244
|-14.53%
Pada tahun 2040, harga CV3 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.
It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.
🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.
Enhances your résumé using AI to better match each role.
Scores and ranks jobs by match quality.
Applies on your behalf (with approval).
Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.
Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring
Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest
Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs
1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé
🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.
Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.
Generates shortlists of matched, verified résumés.
Automates outreach and applicant tracking.
Prevents fraud with on-chain résumé authentication.
Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation
Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent
Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust
Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients
🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:
Tamper-proof work history
AI-generated trust scores
Resume + job matching audits
Decentralized professional identity
💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)
Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)
Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification
Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy
