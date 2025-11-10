BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga CV3 langsung hari ini ialah 0.00012827 USD.CV3AI modal pasaran ialah 126,859 USD. Jejaki masa nyata CV3AI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga CV3 langsung hari ini ialah 0.00012827 USD.CV3AI modal pasaran ialah 126,859 USD. Jejaki masa nyata CV3AI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai CV3AI

Maklumat Harga CV3AI

Apakah CV3AI

Kertas putih CV3AI

Laman Web Rasmi CV3AI

Tokenomik CV3AI

Ramalan Harga CV3AI

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

CV3 Logo

CV3 Harga (CV3AI)

Tidak tersenarai

1 CV3AI ke USD Harga Langsung:

$0.00012827
$0.00012827$0.00012827
+2.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
CV3 (CV3AI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:19:03 (UTC+8)

CV3 Harga Hari Ini

Harga langsung CV3 (CV3AI) hari ini ialah $ 0.00012827, dengan 2.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CV3AI kepada USD penukaran adalah $ 0.00012827 setiap CV3AI.

CV3 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 126,859, dengan bekalan edaran sebanyak 990.00M CV3AI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CV3AI didagangkan antara $ 0.00011856 (rendah) dan $ 0.00013102 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00050909, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007362.

Dalam prestasi jangka pendek, CV3AI dipindahkan -1.13% dalam sejam terakhir dan -36.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CV3 (CV3AI) Maklumat Pasaran

$ 126.86K
$ 126.86K$ 126.86K

--
----

$ 126.86K
$ 126.86K$ 126.86K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

Had Pasaran semasa CV3 ialah $ 126.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CV3AI ialah 990.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.86K.

CV3 Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00011856
$ 0.00011856$ 0.00011856
24J Rendah
$ 0.00013102
$ 0.00013102$ 0.00013102
24J Tinggi

$ 0.00011856
$ 0.00011856$ 0.00011856

$ 0.00013102
$ 0.00013102$ 0.00013102

$ 0.00050909
$ 0.00050909$ 0.00050909

$ 0.00007362
$ 0.00007362$ 0.00007362

-1.13%

+2.89%

-36.01%

-36.01%

CV3 (CV3AI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CV3 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CV3 kepada USD adalah $ -0.0000073871.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CV3 kepada USD adalah $ -0.0000671689.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CV3 kepada USD adalah $ -0.00002180752673441244.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.89%
30 Hari$ -0.0000073871-5.75%
60 Hari$ -0.0000671689-52.36%
90 Hari$ -0.00002180752673441244-14.53%

Ramalan Harga untuk CV3

CV3 (CV3AI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CV3AI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
CV3 (CV3AI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga CV3 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga CV3 yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk CV3AI ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik CV3 Ramalan Harga.

Apakah itu CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

CV3 (CV3AI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CV3

Berapakah nilai 1 CV3 pada tahun 2030?
Jika CV3 berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga CV3 berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:19:03 (UTC+8)

CV3 (CV3AI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang CV3

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04755
$0.04755$0.04755

+137.75%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1260
$0.1260$0.1260

+32.63%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004399
$0.000004399$0.000004399

+69.19%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000430
$0.00000000000430$0.00000000000430

+82.20%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013428
$0.013428$0.013428

+32.63%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1260
$0.1260$0.1260

+32.63%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00381
$0.00381$0.00381

+27.00%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.