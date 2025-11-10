CV3 Harga Hari Ini

Harga langsung CV3 (CV3AI) hari ini ialah $ 0.00012827, dengan 2.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CV3AI kepada USD penukaran adalah $ 0.00012827 setiap CV3AI.

CV3 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 126,859, dengan bekalan edaran sebanyak 990.00M CV3AI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CV3AI didagangkan antara $ 0.00011856 (rendah) dan $ 0.00013102 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00050909, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007362.

Dalam prestasi jangka pendek, CV3AI dipindahkan -1.13% dalam sejam terakhir dan -36.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CV3 (CV3AI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 126.86K$ 126.86K $ 126.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 126.86K$ 126.86K $ 126.86K Bekalan Peredaran 990.00M 990.00M 990.00M Jumlah Bekalan 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

Had Pasaran semasa CV3 ialah $ 126.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CV3AI ialah 990.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.86K.