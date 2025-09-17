Lagi Mengenai GOVI

CVI Harga (GOVI)

1 GOVI ke USD Harga Langsung:

$0.01887728
$0.01887728
+1.40%1D
CVI (GOVI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:03:47 (UTC+8)

CVI (GOVI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.00%

+1.45%

-1.45%

-1.45%

CVI (GOVI) harga masa nyata ialah $0.01887728. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOVI didagangkan antara $ 0.01817786 rendah dan $ 0.01897734 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOVI sepanjang masa ialah $ 7.67, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00866391.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOVI telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +1.45% dalam 24 jam dan -1.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CVI (GOVI) Maklumat Pasaran

--
----

Had Pasaran semasa CVI ialah $ 291.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOVI ialah 15.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 32000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 604.07K.

CVI (GOVI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CVI kepada USD adalah $ +0.00026949.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CVI kepada USD adalah $ -0.0026257050.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CVI kepada USD adalah $ +0.0000093291.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CVI kepada USD adalah $ +0.008486879244201846.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00026949+1.45%
30 Hari$ -0.0026257050-13.90%
60 Hari$ +0.0000093291+0.05%
90 Hari$ +0.008486879244201846+81.68%

Apakah itu CVI (GOVI)

CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Laman Web Rasmi

CVI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CVI (GOVI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CVI (GOVI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CVI.

Semak CVI ramalan harga sekarang!

GOVI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik CVI (GOVI)

Memahami tokenomik CVI (GOVI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOVI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CVI (GOVI)

Berapakah nilai CVI (GOVI) hari ini?
Harga langsung GOVI dalam USD ialah 0.01887728 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GOVI ke USD?
Harga semasa GOVI ke USD ialah $ 0.01887728. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CVI?
Had pasaran untuk GOVI ialah $ 291.46K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GOVI?
Bekalan edaran GOVI ialah 15.44M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOVI?
GOVI mencapai harga ATH sebanyak 7.67 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOVI?
GOVI melihat harga ATL sebanyak 0.00866391 USD.
Berapakah jumlah dagangan GOVI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOVIialah -- USD.
Adakah GOVI akan naik lebih tinggi tahun ini?
GOVI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOVIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:03:47 (UTC+8)

CVI (GOVI) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.