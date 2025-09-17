Apakah itu CVI (GOVI)

CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CVI (GOVI) Berapakah nilai CVI (GOVI) hari ini? Harga langsung GOVI dalam USD ialah 0.01887728 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GOVI ke USD? $ 0.01887728 . Lihat Harga semasa GOVI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran CVI? Had pasaran untuk GOVI ialah $ 291.46K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GOVI? Bekalan edaran GOVI ialah 15.44M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOVI? GOVI mencapai harga ATH sebanyak 7.67 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOVI? GOVI melihat harga ATL sebanyak 0.00866391 USD . Berapakah jumlah dagangan GOVI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOVIialah -- USD . Adakah GOVI akan naik lebih tinggi tahun ini? GOVI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOVIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

