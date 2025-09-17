cWBTC (CWBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2,305.55 $ 2,305.55 $ 2,305.55 24J Rendah $ 2,348.99 $ 2,348.99 $ 2,348.99 24J Tinggi 24J Rendah $ 2,305.55$ 2,305.55 $ 2,305.55 24J Tinggi $ 2,348.99$ 2,348.99 $ 2,348.99 Sepanjang Masa $ 2,496.96$ 2,496.96 $ 2,496.96 Harga Terendah $ 91.15$ 91.15 $ 91.15 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +1.40% Perubahan Harga (7D) +4.62% Perubahan Harga (7D) +4.62%

cWBTC (CWBTC) harga masa nyata ialah $2,343.52. Sepanjang 24 jam yang lalu, CWBTC didagangkan antara $ 2,305.55 rendah dan $ 2,348.99 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CWBTC sepanjang masa ialah $ 2,496.96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 91.15.

Dari segi prestasi jangka pendek, CWBTC telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +1.40% dalam 24 jam dan +4.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cWBTC (CWBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 269.99M$ 269.99M $ 269.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 269.99M$ 269.99M $ 269.99M Bekalan Peredaran 115.21K 115.21K 115.21K Jumlah Bekalan 115,207.55786197 115,207.55786197 115,207.55786197

Had Pasaran semasa cWBTC ialah $ 269.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CWBTC ialah 115.21K, dengan jumlah bekalan sebanyak 115207.55786197. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 269.99M.