Cybercentry Harga Hari Ini

Harga langsung Cybercentry (CENTRY) hari ini ialah $ 0.00126123, dengan 8.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CENTRY kepada USD penukaran adalah $ 0.00126123 setiap CENTRY.

Cybercentry kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 630,155, dengan bekalan edaran sebanyak 500.00M CENTRY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CENTRY didagangkan antara $ 0.0011141 (rendah) dan $ 0.00126284 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0020333, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CENTRY dipindahkan +1.29% dalam sejam terakhir dan -14.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cybercentry (CENTRY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 630.16K$ 630.16K $ 630.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Cybercentry ialah $ 630.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CENTRY ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.26M.