Tokenomik Cybercentry (CENTRY)

Lihat cerapan utama tentang Cybercentry (CENTRY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:54:30 (UTC+8)
Cybercentry (CENTRY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cybercentry (CENTRY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 597.15K
$ 597.15K$ 597.15K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0020333
$ 0.0020333$ 0.0020333
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.0011951
$ 0.0011951$ 0.0011951

Cybercentry (CENTRY) Maklumat

$CENTRY – A Virtuals Hackathon finalist and Agent Commerce Protocol (ACP) ready, AI-Powered Cyber Security Information and Intelligence Hub, which analyses cyber security data. It delivers a Cyber Security Consultant, End of Life Scan, Penetration Test, Smart Contract Scan, Vulnerability Scan, and Web Application Scan. Provides actionable knowledge to help users stay informed, adapt to challenges, and strengthen digital defences. Smarter, simpler and more accessible cyber security awaits!

Laman Web Rasmi:
https://centry.cybercentry.co.uk/

Tokenomik Cybercentry (CENTRY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cybercentry (CENTRY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CENTRY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CENTRY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CENTRY, terokai CENTRY harga langsung token!

CENTRY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CENTRY? Halaman ramalan harga CENTRY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

