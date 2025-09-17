CyberDEX (CYDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00162901 24J Tinggi $ 0.0016635 Sepanjang Masa $ 0.077973 Harga Terendah $ 0.00147545 Perubahan Harga (1J) -0.48% Perubahan Harga (1D) -0.09% Perubahan Harga (7D) +1.11%

CyberDEX (CYDX) harga masa nyata ialah $0.00163449. Sepanjang 24 jam yang lalu, CYDX didagangkan antara $ 0.00162901 rendah dan $ 0.0016635 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CYDX sepanjang masa ialah $ 0.077973, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00147545.

Dari segi prestasi jangka pendek, CYDX telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan +1.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CyberDEX (CYDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 516.26K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.62M Bekalan Peredaran 315.66M Jumlah Bekalan 1,600,000,000.0

Had Pasaran semasa CyberDEX ialah $ 516.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CYDX ialah 315.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1600000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.62M.