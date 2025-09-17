Lagi Mengenai CYDX

CyberDEX Harga (CYDX)

Tidak tersenarai

1 CYDX ke USD Harga Langsung:

$0.00163549
$0.00163549$0.00163549
0.00%1D
USD
CyberDEX (CYDX) Carta Harga Langsung
CyberDEX (CYDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00162901
$ 0.00162901$ 0.00162901
24J Rendah
$ 0.0016635
$ 0.0016635$ 0.0016635
24J Tinggi

$ 0.00162901
$ 0.00162901$ 0.00162901

$ 0.0016635
$ 0.0016635$ 0.0016635

$ 0.077973
$ 0.077973$ 0.077973

$ 0.00147545
$ 0.00147545$ 0.00147545

-0.48%

-0.09%

+1.11%

+1.11%

CyberDEX (CYDX) harga masa nyata ialah $0.00163449. Sepanjang 24 jam yang lalu, CYDX didagangkan antara $ 0.00162901 rendah dan $ 0.0016635 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CYDX sepanjang masa ialah $ 0.077973, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00147545.

Dari segi prestasi jangka pendek, CYDX telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan +1.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CyberDEX (CYDX) Maklumat Pasaran

$ 516.26K
$ 516.26K$ 516.26K

--
----

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

315.66M
315.66M 315.66M

1,600,000,000.0
1,600,000,000.0 1,600,000,000.0

Had Pasaran semasa CyberDEX ialah $ 516.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CYDX ialah 315.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1600000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.62M.

CyberDEX (CYDX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CyberDEX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CyberDEX kepada USD adalah $ +0.0000305680.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CyberDEX kepada USD adalah $ +0.0000860063.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CyberDEX kepada USD adalah $ -0.0000436485442859115.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.09%
30 Hari$ +0.0000305680+1.87%
60 Hari$ +0.0000860063+5.26%
90 Hari$ -0.0000436485442859115-2.60%

Apakah itu CyberDEX (CYDX)

CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

CyberDEX (CYDX) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

CyberDEX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CyberDEX (CYDX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CyberDEX (CYDX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CyberDEX.

Semak CyberDEX ramalan harga sekarang!

CYDX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik CyberDEX (CYDX)

Memahami tokenomik CyberDEX (CYDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CYDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CyberDEX (CYDX)

Berapakah nilai CyberDEX (CYDX) hari ini?
Harga langsung CYDX dalam USD ialah 0.00163449 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CYDX ke USD?
Harga semasa CYDX ke USD ialah $ 0.00163449. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CyberDEX?
Had pasaran untuk CYDX ialah $ 516.26K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CYDX?
Bekalan edaran CYDX ialah 315.66M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CYDX?
CYDX mencapai harga ATH sebanyak 0.077973 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CYDX?
CYDX melihat harga ATL sebanyak 0.00147545 USD.
Berapakah jumlah dagangan CYDX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CYDXialah -- USD.
Adakah CYDX akan naik lebih tinggi tahun ini?
CYDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CYDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

