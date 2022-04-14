Tokenomik CyberDEX (CYDX)

Tokenomik CyberDEX (CYDX)

Lihat cerapan utama tentang CyberDEX (CYDX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
CyberDEX (CYDX) Maklumat

CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact.

This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.

Laman Web Rasmi:
https://www.cyberdex.xyz/
Kertas putih:
https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper

CyberDEX (CYDX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CyberDEX (CYDX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 512.74K
$ 512.74K$ 512.74K
Jumlah Bekalan:
$ 1.60B
$ 1.60B$ 1.60B
Bekalan Edaran:
$ 315.66M
$ 315.66M$ 315.66M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.60M
$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.077973
$ 0.077973
$ 0.077973$ 0.077973
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00147545
$ 0.00147545$ 0.00147545
Harga Semasa:
$ 0.00161934
$ 0.00161934$ 0.00161934

Tokenomik CyberDEX (CYDX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CyberDEX (CYDX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CYDX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CYDX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CYDX, terokai CYDX harga langsung token!

CYDX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CYDX? Halaman ramalan harga CYDX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.