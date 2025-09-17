Cyberdoge (CDOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0098383$ 0.0098383 $ 0.0098383 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.84% Perubahan Harga (1D) +0.40% Perubahan Harga (7D) +33.41% Perubahan Harga (7D) +33.41%

Cyberdoge (CDOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CDOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CDOGE sepanjang masa ialah $ 0.0098383, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CDOGE telah berubah sebanyak -0.84% sejak sejam yang lalu, +0.40% dalam 24 jam dan +33.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cyberdoge (CDOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 964.21K$ 964.21K $ 964.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 964.21K$ 964.21K $ 964.21K Bekalan Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Jumlah Bekalan 999,891,766.988202 999,891,766.988202 999,891,766.988202

Had Pasaran semasa Cyberdoge ialah $ 964.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CDOGE ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999891766.988202. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 964.21K.