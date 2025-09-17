CyberFi (CFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.194088 24J Tinggi $ 0.219946 Sepanjang Masa $ 76.41 Harga Terendah $ 0.068245 Perubahan Harga (1J) +0.35% Perubahan Harga (1D) +9.82% Perubahan Harga (7D) +5.40%

CyberFi (CFI) harga masa nyata ialah $0.218834. Sepanjang 24 jam yang lalu, CFI didagangkan antara $ 0.194088 rendah dan $ 0.219946 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CFI sepanjang masa ialah $ 76.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.068245.

Dari segi prestasi jangka pendek, CFI telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, +9.82% dalam 24 jam dan +5.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CyberFi (CFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 356.19K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 525.20K Bekalan Peredaran 1.63M Jumlah Bekalan 2,400,000.0

Had Pasaran semasa CyberFi ialah $ 356.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CFI ialah 1.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2400000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 525.20K.