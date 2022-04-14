Tokenomik CyberFi (CFI)

Lihat cerapan utama tentang CyberFi (CFI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

CyberFi (CFI) Maklumat

CyberFi is a non-custodial intelligent automation platform that is reshaping the DeFi user experience. From beginners to experts, users can finally automate separate actions and events which makes using DeFi platforms simple and easy to use for the masses, while providing advanced features for professionals. CFi is used for governance, fees and subscriptions on the CyberFi platform.

Laman Web Rasmi:
https://samuraistarter.com

CyberFi (CFI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CyberFi (CFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 350.79K
Jumlah Bekalan:
$ 2.40M
Bekalan Edaran:
$ 1.63M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 517.24K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 76.41
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.068245
Harga Semasa:
$ 0.216077
Tokenomik CyberFi (CFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CyberFi (CFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CFI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CFI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CFI, terokai CFI harga langsung token!

CFI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CFI? Halaman ramalan harga CFI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.