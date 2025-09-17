Cyberperp (CYB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.514204 $ 0.514204 $ 0.514204 24J Rendah $ 0.529 $ 0.529 $ 0.529 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.514204$ 0.514204 $ 0.514204 24J Tinggi $ 0.529$ 0.529 $ 0.529 Sepanjang Masa $ 3.56$ 3.56 $ 3.56 Harga Terendah $ 0.449128$ 0.449128 $ 0.449128 Perubahan Harga (1J) +0.49% Perubahan Harga (1D) +1.54% Perubahan Harga (7D) -1.61% Perubahan Harga (7D) -1.61%

Cyberperp (CYB) harga masa nyata ialah $0.522427. Sepanjang 24 jam yang lalu, CYB didagangkan antara $ 0.514204 rendah dan $ 0.529 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CYB sepanjang masa ialah $ 3.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.449128.

Dari segi prestasi jangka pendek, CYB telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, +1.54% dalam 24 jam dan -1.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cyberperp (CYB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Bekalan Peredaran 1.96M 1.96M 1.96M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Cyberperp ialah $ 1.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CYB ialah 1.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.23M.