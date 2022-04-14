Tokenomik Cyberperp (CYB)

Tokenomik Cyberperp (CYB)

Lihat cerapan utama tentang Cyberperp (CYB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Cyberperp (CYB) Maklumat

Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.

Laman Web Rasmi:
https://cyberperp.io/

Cyberperp (CYB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cyberperp (CYB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.04M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 1.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.29M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.56
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.449128
Harga Semasa:
$ 0.529285
Tokenomik Cyberperp (CYB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cyberperp (CYB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CYB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CYB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CYB, terokai CYB harga langsung token!

Penafian

