Cybertrader AI (CYB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00127982 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.55% Perubahan Harga (7D) +3.68%

Cybertrader AI (CYB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CYB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CYB sepanjang masa ialah $ 0.00127982, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CYB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.55% dalam 24 jam dan +3.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cybertrader AI (CYB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.94K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.94K Bekalan Peredaran 962.43M Jumlah Bekalan 962,432,584.193219

Had Pasaran semasa Cybertrader AI ialah $ 22.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CYB ialah 962.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 962432584.193219. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.94K.