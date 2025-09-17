Cyclix Games (CYG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00827625 $ 0.00827625 $ 0.00827625 24J Rendah $ 0.00846808 $ 0.00846808 $ 0.00846808 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00827625$ 0.00827625 $ 0.00827625 24J Tinggi $ 0.00846808$ 0.00846808 $ 0.00846808 Sepanjang Masa $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Harga Terendah $ 0.00737943$ 0.00737943 $ 0.00737943 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.53% Perubahan Harga (7D) +5.15% Perubahan Harga (7D) +5.15%

Cyclix Games (CYG) harga masa nyata ialah $0.00836417. Sepanjang 24 jam yang lalu, CYG didagangkan antara $ 0.00827625 rendah dan $ 0.00846808 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CYG sepanjang masa ialah $ 2.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00737943.

Dari segi prestasi jangka pendek, CYG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.53% dalam 24 jam dan +5.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cyclix Games (CYG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 121.62K$ 121.62K $ 121.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 121.62K$ 121.62K $ 121.62K Bekalan Peredaran 14.54M 14.54M 14.54M Jumlah Bekalan 14,540,609.78400019 14,540,609.78400019 14,540,609.78400019

Had Pasaran semasa Cyclix Games ialah $ 121.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CYG ialah 14.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14540609.78400019. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.62K.