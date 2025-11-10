Cyclo cyWETH Harga Hari Ini

Harga langsung Cyclo cyWETH (CYWETH) hari ini ialah $ 0.540844, dengan 3.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CYWETH kepada USD penukaran adalah $ 0.540844 setiap CYWETH.

Cyclo cyWETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 134,377, dengan bekalan edaran sebanyak 248.46K CYWETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CYWETH didagangkan antara $ 0.52225 (rendah) dan $ 0.542056 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.679462, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.332033.

Dalam prestasi jangka pendek, CYWETH dipindahkan -0.13% dalam sejam terakhir dan -5.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cyclo cyWETH (CYWETH) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Cyclo cyWETH ialah $ 134.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CYWETH ialah 248.46K, dengan jumlah bekalan sebanyak 248457.8761363385. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 134.38K.