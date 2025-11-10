Tokenomik Cyclo cyWETH (CYWETH)
Cyclo Finance: Access the power of leverage while keeping your collateral completely safe from liquidations.
Cyclo rethinks leverage from first principles. Instead of following the traditional DeFi pattern of lending pools, interest rates, and liquidations, Cyclo creates a simple primitive: the ability to lock collateral (like sFLR or WETH) and mint cy* tokens (like cysFLR or cyWETH) that can trade between $0 and $1. This design leads to a natural market for leverage. When demand for leverage is high, users lock their collateral and sell cy* tokens, increasing supply and lowering its price. When traders want to unwind positions, they buy back cy* tokens to unlock their collateral, creating demand that drives the price up. This cycle repeats naturally without any governance decisions, interest rates, or forced liquidations.
Tokenomik Cyclo cyWETH (CYWETH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Cyclo cyWETH (CYWETH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CYWETH yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CYWETH yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CYWETH, terokai CYWETH harga langsung token!
