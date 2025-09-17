Cypher AI (CYPHER) Maklumat Harga (USD)

Cypher AI (CYPHER) harga masa nyata ialah $0.00005397. Sepanjang 24 jam yang lalu, CYPHER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CYPHER sepanjang masa ialah $ 0.00096965, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000038.

Dari segi prestasi jangka pendek, CYPHER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cypher AI (CYPHER) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Cypher AI ialah $ 5.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CYPHER ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.40K.