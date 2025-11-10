Cypherspace Harga Hari Ini

Harga langsung Cypherspace (CYPHER) hari ini ialah $ 0.00001176, dengan 1.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CYPHER kepada USD penukaran adalah $ 0.00001176 setiap CYPHER.

Cypherspace kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,754.97, dengan bekalan edaran sebanyak 999.56M CYPHER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CYPHER didagangkan antara $ 0.00001151 (rendah) dan $ 0.00001176 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00201261, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001097.

Dalam prestasi jangka pendek, CYPHER dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -28.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cypherspace (CYPHER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K Bekalan Peredaran 999.56M 999.56M 999.56M Jumlah Bekalan 999,563,521.715142 999,563,521.715142 999,563,521.715142

Had Pasaran semasa Cypherspace ialah $ 11.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CYPHER ialah 999.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999563521.715142. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.75K.