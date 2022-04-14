Tokenomik Cyphomancer (42)

Tokenomik Cyphomancer (42)

Lihat cerapan utama tentang Cyphomancer (42), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Cyphomancer (42) Maklumat

The project is focused upon creating an AI crypto call alpha bot that integrates Twitter and Telegram social media posts as well as on-chain data to make token price predictions. The token 42, will be used to gain access to alpha calls from the bot in Telegram. After creating the alpha AI bot, we will build an AI Agent to autonomously trade using 42 to fund its activities. Our goal is to surpass the trading success of human traders with this AI Agent.

Laman Web Rasmi:
https://cyphomancer.com/
Kertas putih:
https://cyphomancer.com/deusexmachina.html

Cyphomancer (42) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cyphomancer (42), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 71.49K
Jumlah Bekalan:
$ 928.94M
Bekalan Edaran:
$ 928.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 71.49K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00563896
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Cyphomancer (42): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cyphomancer (42) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 42 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 42 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 42, terokai 42 harga langsung token!

42 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 42? Halaman ramalan harga 42 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.