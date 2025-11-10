CyreneAI Harga Hari Ini

Harga langsung CyreneAI (CYAI) hari ini ialah $ 0.00013129, dengan 1.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CYAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00013129 setiap CYAI.

CyreneAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 130,609, dengan bekalan edaran sebanyak 999.85M CYAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CYAI didagangkan antara $ 0.00010795 (rendah) dan $ 0.00013519 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0003397, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006539.

Dalam prestasi jangka pendek, CYAI dipindahkan +14.55% dalam sejam terakhir dan -16.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CyreneAI (CYAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.61K$ 130.61K $ 130.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.61K$ 130.61K $ 130.61K Bekalan Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Jumlah Bekalan 999,850,900.815509 999,850,900.815509 999,850,900.815509

