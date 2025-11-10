BursaDEX+
Harga CyreneAI langsung hari ini ialah 0.00013129 USD.CYAI modal pasaran ialah 130,609 USD. Jejaki masa nyata CYAI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai CYAI

Maklumat Harga CYAI

Apakah CYAI

Laman Web Rasmi CYAI

Tokenomik CYAI

Ramalan Harga CYAI

CyreneAI Logo

CyreneAI Harga (CYAI)

Tidak tersenarai

$0.00013129
-1.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
CyreneAI (CYAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:39:38 (UTC+8)

CyreneAI Harga Hari Ini

Harga langsung CyreneAI (CYAI) hari ini ialah $ 0.00013129, dengan 1.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CYAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00013129 setiap CYAI.

CyreneAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 130,609, dengan bekalan edaran sebanyak 999.85M CYAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CYAI didagangkan antara $ 0.00010795 (rendah) dan $ 0.00013519 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0003397, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006539.

Dalam prestasi jangka pendek, CYAI dipindahkan +14.55% dalam sejam terakhir dan -16.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CyreneAI (CYAI) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa CyreneAI ialah $ 130.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CYAI ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999850900.815509. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.61K.

CyreneAI Sejarah Harga USD

$ 0.00010795
24J Rendah
24J Tinggi

+14.55%

-1.14%

-16.46%

-16.46%

CyreneAI (CYAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CyreneAI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CyreneAI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CyreneAI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CyreneAI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.14%
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk CyreneAI

CyreneAI (CYAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran CYAI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
CyreneAI (CYAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga CyreneAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu CyreneAI (CYAI)

The $CYAI token is integral to our decentralized AI ecosystem, enabling secure transactions, governance, and AI deployment on our launchpad. It powers the development and execution of self-replicating AI agents, ensuring our network remains autonomous and resilient. 🚀 CyreneAI is expanding into a massive market opportunity!

🌍 Why Small and Medium Businesses (SMBs)? The global chatbot market is on 🔥 — valued at $8.81 billion in 2025, and projected to explode to $27.29 billion by 2030, growing at a powerful 23.3% CAGR! SMBs everywhere are searching for smart, affordable AI solutions to engage their customers and automate operations — and CyreneAI is ready to lead the wave.

⚡ What We’re Building:

  • Fully customized AI agents trained on each business’s unique products, services, and portfolio — not just generic bots!
  • Agents designed to boost customer support, drive lead generation, and scale engagement like never before.
  • A solution that's affordable, accessible, and transformative for businesses of all sizes.

🔥 And here's the game-changer:

  • These AI agents will be powered by a decentralized network of nodes, run by our community.
  • Node operators will earn rewards in $CYAI tokens for running and supporting the AI ecosystem — turning the growth of real-world business adoption into real value for our holders and node operators.

🚀 Why this matters for $CYAI holders:

  • As adoption by SMBs grows, demand for nodes grows.
  • More transactions = more rewards distributed to node operators. $CYAI becomes the fuel for a real, revenue-generating AI infrastructure .

🌟 This is how we bridge Web3 innovation with real-world business value. We’re not building hype — we’re building the future of AI-powered business automation.

🔥 We’re only scratching the surface — the real CyreneAI storm is coming!

CyreneAI (CYAI) Sumber

Laman Web Rasmi

Berapakah nilai 1 CyreneAI pada tahun 2030?
Jika CyreneAI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga CyreneAI berpotensi dan jangkaan ROI.
CyreneAI (CYAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

