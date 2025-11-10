Tokenomik CyreneAI (CYAI)
The $CYAI token is integral to our decentralized AI ecosystem, enabling secure transactions, governance, and AI deployment on our launchpad. It powers the development and execution of self-replicating AI agents, ensuring our network remains autonomous and resilient. 🚀 CyreneAI is expanding into a massive market opportunity!
🌍 Why Small and Medium Businesses (SMBs)? The global chatbot market is on 🔥 — valued at $8.81 billion in 2025, and projected to explode to $27.29 billion by 2030, growing at a powerful 23.3% CAGR! SMBs everywhere are searching for smart, affordable AI solutions to engage their customers and automate operations — and CyreneAI is ready to lead the wave.
⚡ What We’re Building:
- Fully customized AI agents trained on each business’s unique products, services, and portfolio — not just generic bots!
- Agents designed to boost customer support, drive lead generation, and scale engagement like never before.
- A solution that's affordable, accessible, and transformative for businesses of all sizes.
🔥 And here's the game-changer:
- These AI agents will be powered by a decentralized network of nodes, run by our community.
- Node operators will earn rewards in $CYAI tokens for running and supporting the AI ecosystem — turning the growth of real-world business adoption into real value for our holders and node operators.
🚀 Why this matters for $CYAI holders:
- As adoption by SMBs grows, demand for nodes grows.
- More transactions = more rewards distributed to node operators. $CYAI becomes the fuel for a real, revenue-generating AI infrastructure .
🌟 This is how we bridge Web3 innovation with real-world business value. We’re not building hype — we’re building the future of AI-powered business automation.
🔥 We’re only scratching the surface — the real CyreneAI storm is coming!
Tokenomik CyreneAI (CYAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik CyreneAI (CYAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CYAI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CYAI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CYAI, terokai CYAI harga langsung token!
