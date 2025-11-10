Tokenomik CyreneAI (CYAI)

Tokenomik CyreneAI (CYAI)

Lihat cerapan utama tentang CyreneAI (CYAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:13:18 (UTC+8)
CyreneAI (CYAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CyreneAI (CYAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 125.40K
$ 125.40K
Jumlah Bekalan:
$ 999.85M
$ 999.85M
Bekalan Edaran:
$ 999.85M
$ 999.85M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 125.40K
$ 125.40K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00012521
$ 0.00012521

CyreneAI (CYAI) Maklumat

The $CYAI token is integral to our decentralized AI ecosystem, enabling secure transactions, governance, and AI deployment on our launchpad. It powers the development and execution of self-replicating AI agents, ensuring our network remains autonomous and resilient. 🚀 CyreneAI is expanding into a massive market opportunity!

🌍 Why Small and Medium Businesses (SMBs)? The global chatbot market is on 🔥 — valued at $8.81 billion in 2025, and projected to explode to $27.29 billion by 2030, growing at a powerful 23.3% CAGR! SMBs everywhere are searching for smart, affordable AI solutions to engage their customers and automate operations — and CyreneAI is ready to lead the wave.

⚡ What We’re Building:

  • Fully customized AI agents trained on each business’s unique products, services, and portfolio — not just generic bots!
  • Agents designed to boost customer support, drive lead generation, and scale engagement like never before.
  • A solution that's affordable, accessible, and transformative for businesses of all sizes.

🔥 And here's the game-changer:

  • These AI agents will be powered by a decentralized network of nodes, run by our community.
  • Node operators will earn rewards in $CYAI tokens for running and supporting the AI ecosystem — turning the growth of real-world business adoption into real value for our holders and node operators.

🚀 Why this matters for $CYAI holders:

  • As adoption by SMBs grows, demand for nodes grows.
  • More transactions = more rewards distributed to node operators. $CYAI becomes the fuel for a real, revenue-generating AI infrastructure .

🌟 This is how we bridge Web3 innovation with real-world business value. We’re not building hype — we’re building the future of AI-powered business automation.

🔥 We’re only scratching the surface — the real CyreneAI storm is coming!

Laman Web Rasmi:
https://cyreneai.com/

Tokenomik CyreneAI (CYAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CyreneAI (CYAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CYAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CYAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CYAI, terokai CYAI harga langsung token!

CYAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CYAI? Halaman ramalan harga CYAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

