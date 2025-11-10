CZ Guardian Harga (GUARD)
Harga langsung CZ Guardian (GUARD) hari ini ialah $ 0.00000877, dengan 5.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GUARD kepada USD penukaran adalah $ 0.00000877 setiap GUARD.
CZ Guardian kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,766.87, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GUARD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GUARD didagangkan antara $ 0.00000863 (rendah) dan $ 0.00000931 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00245186, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000811.
Dalam prestasi jangka pendek, GUARD dipindahkan -0.68% dalam sejam terakhir dan -53.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa CZ Guardian ialah $ 8.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUARD ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.77K.
-0.68%
-5.60%
-53.05%
-53.05%
Pada hari ini, perubahan harga CZ Guardian kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CZ Guardian kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CZ Guardian kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CZ Guardian kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-5.60%
|30 Hari
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga CZ Guardian berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
GUARDIAN ($GUARD) — a community-driven token on the BNB Chain embodying the ideas of loyalty, strength and protection.
The CZ GUARDIAN token inhabits a space where community ethos merges with the principles of discipline and defence. On the BNB Chain, $GUARD was launched to serve not simply as a token but as a symbol: the guardian standing watch over the ecosystem. Within its design you’ll find the themes of steadfast support and resilience — the token aims to strengthen the collective, guarding the space rather than simply riding a trend.
At its core, $GUARD is driven by a community rather than centralised hype. It emphasises loyalty — the notion that participants are aligned around shared purpose, and the token becomes a means of embodying that commitment. In this sense it is less about rapid elevation and more about building a reliable foundation: the guardian guarding the future of the chain. Strength is equally central — not just in price or market metrics, but in the capacity to persist, to support the network’s vitality even in changing conditions.
Protection is the third pillar: $GUARD positions itself as a shield within its ecosystem. That means acting with clarity of intent and a sense of duty — to safeguard value, to sustain the protocol, and to protect the interests of the community. The token is not pitched as a short-term flip, but as a lasting presence, a sentinel for the framework in which it resides.
Trading availability on multiple venues — notably liquidity pools on Uniswap and PancakeSwap — reinforces the token’s practical accessibility. That dual-pool approach supports diversification of access and reflects an intent to anchor $GUARD across the ecosystem rather than confine it to a single entry point.
In launching $GUARD, the project invites users to join a guard-watch: a collective standing together, not just as holders, but as participants in sustaining the chain’s integrity and future. The imagery of the guardian is purposeful — disciplined, brave, and vigilant. When the token is described as the shield of the ecosystem, it means that the community, network and architecture are wrapped in a protective ethos, with $GUARD at its core.
In short: $GUARD is a token built around the values of loyalty, strength and protection; deployed on the BNB Chain; driven by community; rooted in dual-pool liquidity strategy; and envisioned as the guardian of ecosystem futures rather than a fleeting narrative.
