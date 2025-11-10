CZ Guardian Harga Hari Ini

Harga langsung CZ Guardian (GUARD) hari ini ialah $ 0.00000877, dengan 5.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GUARD kepada USD penukaran adalah $ 0.00000877 setiap GUARD.

CZ Guardian kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,766.87, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GUARD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GUARD didagangkan antara $ 0.00000863 (rendah) dan $ 0.00000931 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00245186, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000811.

Dalam prestasi jangka pendek, GUARD dipindahkan -0.68% dalam sejam terakhir dan -53.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CZ Guardian (GUARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CZ Guardian ialah $ 8.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUARD ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.77K.