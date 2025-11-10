Tokenomik CZ Guardian (GUARD)
GUARDIAN ($GUARD) — a community-driven token on the BNB Chain embodying the ideas of loyalty, strength and protection.
The CZ GUARDIAN token inhabits a space where community ethos merges with the principles of discipline and defence. On the BNB Chain, $GUARD was launched to serve not simply as a token but as a symbol: the guardian standing watch over the ecosystem. Within its design you’ll find the themes of steadfast support and resilience — the token aims to strengthen the collective, guarding the space rather than simply riding a trend.
At its core, $GUARD is driven by a community rather than centralised hype. It emphasises loyalty — the notion that participants are aligned around shared purpose, and the token becomes a means of embodying that commitment. In this sense it is less about rapid elevation and more about building a reliable foundation: the guardian guarding the future of the chain. Strength is equally central — not just in price or market metrics, but in the capacity to persist, to support the network’s vitality even in changing conditions.
Protection is the third pillar: $GUARD positions itself as a shield within its ecosystem. That means acting with clarity of intent and a sense of duty — to safeguard value, to sustain the protocol, and to protect the interests of the community. The token is not pitched as a short-term flip, but as a lasting presence, a sentinel for the framework in which it resides.
Trading availability on multiple venues — notably liquidity pools on Uniswap and PancakeSwap — reinforces the token’s practical accessibility. That dual-pool approach supports diversification of access and reflects an intent to anchor $GUARD across the ecosystem rather than confine it to a single entry point.
In launching $GUARD, the project invites users to join a guard-watch: a collective standing together, not just as holders, but as participants in sustaining the chain’s integrity and future. The imagery of the guardian is purposeful — disciplined, brave, and vigilant. When the token is described as the shield of the ecosystem, it means that the community, network and architecture are wrapped in a protective ethos, with $GUARD at its core.
In short: $GUARD is a token built around the values of loyalty, strength and protection; deployed on the BNB Chain; driven by community; rooted in dual-pool liquidity strategy; and envisioned as the guardian of ecosystem futures rather than a fleeting narrative.
Tokenomik CZ Guardian (GUARD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik CZ Guardian (GUARD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GUARD yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GUARD yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
GUARD Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju GUARD? Halaman ramalan harga GUARD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
