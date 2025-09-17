Lagi Mengenai CZ

CZ on Hyperliquid Logo

CZ on Hyperliquid Harga (CZ)

Tidak tersenarai

1 CZ ke USD Harga Langsung:

$0.114277
$0.114277$0.114277
+0.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
CZ on Hyperliquid (CZ) Carta Harga Langsung
CZ on Hyperliquid (CZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.113517
$ 0.113517$ 0.113517
24J Rendah
$ 0.114536
$ 0.114536$ 0.114536
24J Tinggi

$ 0.113517
$ 0.113517$ 0.113517

$ 0.114536
$ 0.114536$ 0.114536

$ 0.800928
$ 0.800928$ 0.800928

$ 0.107921
$ 0.107921$ 0.107921

+0.00%

+0.67%

+1.55%

+1.55%

CZ on Hyperliquid (CZ) harga masa nyata ialah $0.114277. Sepanjang 24 jam yang lalu, CZ didagangkan antara $ 0.113517 rendah dan $ 0.114536 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CZ sepanjang masa ialah $ 0.800928, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.107921.

Dari segi prestasi jangka pendek, CZ telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan +1.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CZ on Hyperliquid (CZ) Maklumat Pasaran

$ 506.65K
$ 506.65K$ 506.65K

--
----

$ 506.65K
$ 506.65K$ 506.65K

4.43M
4.43M 4.43M

4,433,500.0
4,433,500.0 4,433,500.0

Had Pasaran semasa CZ on Hyperliquid ialah $ 506.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CZ ialah 4.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4433500.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 506.65K.

CZ on Hyperliquid (CZ) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CZ on Hyperliquid kepada USD adalah $ +0.00076036.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CZ on Hyperliquid kepada USD adalah $ -0.0026099266.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CZ on Hyperliquid kepada USD adalah $ -0.0105621660.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CZ on Hyperliquid kepada USD adalah $ -0.01734402908170228.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00076036+0.67%
30 Hari$ -0.0026099266-2.28%
60 Hari$ -0.0105621660-9.24%
90 Hari$ -0.01734402908170228-13.17%

Apakah itu CZ on Hyperliquid (CZ)

CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

CZ on Hyperliquid (CZ) Sumber

Laman Web Rasmi

CZ on Hyperliquid Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CZ on Hyperliquid (CZ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CZ on Hyperliquid (CZ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CZ on Hyperliquid.

Semak CZ on Hyperliquid ramalan harga sekarang!

CZ kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik CZ on Hyperliquid (CZ)

Memahami tokenomik CZ on Hyperliquid (CZ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CZ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CZ on Hyperliquid (CZ)

Berapakah nilai CZ on Hyperliquid (CZ) hari ini?
Harga langsung CZ dalam USD ialah 0.114277 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CZ ke USD?
Harga semasa CZ ke USD ialah $ 0.114277. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CZ on Hyperliquid?
Had pasaran untuk CZ ialah $ 506.65K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CZ?
Bekalan edaran CZ ialah 4.43M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CZ?
CZ mencapai harga ATH sebanyak 0.800928 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CZ?
CZ melihat harga ATL sebanyak 0.107921 USD.
Berapakah jumlah dagangan CZ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CZialah -- USD.
Adakah CZ akan naik lebih tinggi tahun ini?
CZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:35:53 (UTC+8)

CZ on Hyperliquid (CZ) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.