CZ on Hyperliquid (CZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.113517 $ 0.113517 $ 0.113517 24J Rendah $ 0.114536 $ 0.114536 $ 0.114536 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.113517$ 0.113517 $ 0.113517 24J Tinggi $ 0.114536$ 0.114536 $ 0.114536 Sepanjang Masa $ 0.800928$ 0.800928 $ 0.800928 Harga Terendah $ 0.107921$ 0.107921 $ 0.107921 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.67% Perubahan Harga (7D) +1.55% Perubahan Harga (7D) +1.55%

CZ on Hyperliquid (CZ) harga masa nyata ialah $0.114277. Sepanjang 24 jam yang lalu, CZ didagangkan antara $ 0.113517 rendah dan $ 0.114536 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CZ sepanjang masa ialah $ 0.800928, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.107921.

Dari segi prestasi jangka pendek, CZ telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan +1.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CZ on Hyperliquid (CZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 506.65K$ 506.65K $ 506.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 506.65K$ 506.65K $ 506.65K Bekalan Peredaran 4.43M 4.43M 4.43M Jumlah Bekalan 4,433,500.0 4,433,500.0 4,433,500.0

Had Pasaran semasa CZ on Hyperliquid ialah $ 506.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CZ ialah 4.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4433500.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 506.65K.