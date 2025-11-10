Czlu Harga Hari Ini

Harga langsung Czlu (CZLU) hari ini ialah $ 0.0000429, dengan 7.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CZLU kepada USD penukaran adalah $ 0.0000429 setiap CZLU.

Czlu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 42,811, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CZLU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CZLU didagangkan antara $ 0.00003919 (rendah) dan $ 0.00004305 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00110629, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003241.

Dalam prestasi jangka pendek, CZLU dipindahkan +0.34% dalam sejam terakhir dan -16.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Czlu (CZLU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.81K$ 42.81K $ 42.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.81K$ 42.81K $ 42.81K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Czlu ialah $ 42.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CZLU ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.81K.