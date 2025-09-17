CZOL (CZOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00228613 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +18.58%

CZOL (CZOL) harga masa nyata ialah $0.00000109. Sepanjang 24 jam yang lalu, CZOL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CZOL sepanjang masa ialah $ 0.00228613, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CZOL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +18.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CZOL (CZOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.93K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.93K Bekalan Peredaran 10.00B Jumlah Bekalan 9,999,443,188.0

Had Pasaran semasa CZOL ialah $ 10.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CZOL ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999443188.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.93K.