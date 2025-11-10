D1ckGPT Harga Hari Ini

Harga langsung D1ckGPT (DICK) hari ini ialah $ 0.065813, dengan 0.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DICK kepada USD penukaran adalah $ 0.065813 setiap DICK.

D1ckGPT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,721,020, dengan bekalan edaran sebanyak 26.15M DICK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DICK didagangkan antara $ 0.062445 (rendah) dan $ 0.066659 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.297034, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.061465.

Dalam prestasi jangka pendek, DICK dipindahkan +0.68% dalam sejam terakhir dan -22.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

D1ckGPT (DICK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M Bekalan Peredaran 26.15M 26.15M 26.15M Jumlah Bekalan 69,000,000.0 69,000,000.0 69,000,000.0

Had Pasaran semasa D1ckGPT ialah $ 1.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DICK ialah 26.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.54M.