Daboo (DABOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00217015$ 0.00217015 $ 0.00217015 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.89% Perubahan Harga (1D) +0.34% Perubahan Harga (7D) +4.99% Perubahan Harga (7D) +4.99%

Daboo (DABOO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DABOO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DABOO sepanjang masa ialah $ 0.00217015, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DABOO telah berubah sebanyak -0.89% sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan +4.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Daboo (DABOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 649.02K$ 649.02K $ 649.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 649.02K$ 649.02K $ 649.02K Bekalan Peredaran 978.42M 978.42M 978.42M Jumlah Bekalan 978,423,623.43 978,423,623.43 978,423,623.43

Had Pasaran semasa Daboo ialah $ 649.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DABOO ialah 978.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 978423623.43. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 649.02K.