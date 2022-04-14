Tokenomik Daboo (DABOO)

Lihat cerapan utama tentang Daboo (DABOO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Daboo (DABOO) Maklumat

To honor the incredible bravery of Daboo, a heartfelt movement has been created to keep his memory alive The initiative celebrates Daboo's unwavering loyalty and courage while promoting causes that align with his heroic spirit, such aS animal rescue efforts, shelter funding, and pet safety awareness Through storytelling, Daboo's legacy serves as a reminder of the selfless love that animals offer to humans. By sharing his story and supporting these meaningful causes, the memory of Daboo continues to inspire kindness and compassion, ensuring his heroic act is never forgotten No Rug Pulls, No Get Rich Scams. Just Pure love for the meme coins!

Laman Web Rasmi:
https://www.daboo.org/

Daboo (DABOO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Daboo (DABOO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 666.69K
$ 666.69K$ 666.69K
Jumlah Bekalan:
$ 978.42M
$ 978.42M$ 978.42M
Bekalan Edaran:
$ 978.42M
$ 978.42M$ 978.42M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 666.69K
$ 666.69K$ 666.69K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00217015
$ 0.00217015$ 0.00217015
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00068174
$ 0.00068174$ 0.00068174

Tokenomik Daboo (DABOO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Daboo (DABOO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DABOO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DABOO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DABOO, terokai DABOO harga langsung token!

DABOO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DABOO? Halaman ramalan harga DABOO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

