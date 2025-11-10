DACHU THE CHEF Harga Hari Ini

Harga langsung DACHU THE CHEF (DACHU) hari ini ialah $ 0.00030505, dengan 2.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DACHU kepada USD penukaran adalah $ 0.00030505 setiap DACHU.

DACHU THE CHEF kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 291,347, dengan bekalan edaran sebanyak 955.00M DACHU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DACHU didagangkan antara $ 0.00029569 (rendah) dan $ 0.00030843 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0029699, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002877.

Dalam prestasi jangka pendek, DACHU dipindahkan -0.14% dalam sejam terakhir dan -26.84% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DACHU THE CHEF (DACHU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 291.35K$ 291.35K $ 291.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 291.35K$ 291.35K $ 291.35K Bekalan Peredaran 955.00M 955.00M 955.00M Jumlah Bekalan 954,998,985.906494 954,998,985.906494 954,998,985.906494

Had Pasaran semasa DACHU THE CHEF ialah $ 291.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DACHU ialah 955.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 954998985.906494. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 291.35K.