Tokenomik DACHU THE CHEF (DACHU)

Lihat cerapan utama tentang DACHU THE CHEF (DACHU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:54:51 (UTC+8)
USD

DACHU THE CHEF (DACHU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DACHU THE CHEF (DACHU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 297.92K
Jumlah Bekalan:
$ 955.00M
Bekalan Edaran:
$ 955.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 297.92K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0029699
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00031196
DACHU THE CHEF (DACHU) Maklumat

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

Laman Web Rasmi:
https://dachuonsol.com/

Tokenomik DACHU THE CHEF (DACHU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DACHU THE CHEF (DACHU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DACHU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DACHU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DACHU, terokai DACHU harga langsung token!

DACHU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DACHU? Halaman ramalan harga DACHU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

