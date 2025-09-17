DackieSwap (DACKIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00257216 24J Tinggi $ 0.00285522 Sepanjang Masa $ 0.03392568 Harga Terendah $ 0.00115943 Perubahan Harga (1J) +0.78% Perubahan Harga (1D) -2.29% Perubahan Harga (7D) +18.41%

DackieSwap (DACKIE) harga masa nyata ialah $0.00277377. Sepanjang 24 jam yang lalu, DACKIE didagangkan antara $ 0.00257216 rendah dan $ 0.00285522 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DACKIE sepanjang masa ialah $ 0.03392568, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00115943.

Dari segi prestasi jangka pendek, DACKIE telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, -2.29% dalam 24 jam dan +18.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DackieSwap (DACKIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 241.90K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 241.90K Bekalan Peredaran 87.15M Jumlah Bekalan 87,150,350.2181065

Had Pasaran semasa DackieSwap ialah $ 241.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DACKIE ialah 87.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 87150350.2181065. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 241.90K.