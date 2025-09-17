Dacxi Harga (DXI)
Dacxi (DXI) harga masa nyata ialah $0.00067317. Sepanjang 24 jam yang lalu, DXI didagangkan antara $ 0.00065913 rendah dan $ 0.00070016 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DXI sepanjang masa ialah $ 0.067245, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001494.
Dari segi prestasi jangka pendek, DXI telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, -0.28% dalam 24 jam dan +0.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Dacxi ialah $ 31.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DXI ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.13M.
Pada hari ini, perubahan harga Dacxi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dacxi kepada USD adalah $ -0.0000701057.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dacxi kepada USD adalah $ -0.0000139131.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dacxi kepada USD adalah $ -0.0002079675636556243.
|Hari ini
|$ 0
|-0.28%
|30 Hari
|$ -0.0000701057
|-10.41%
|60 Hari
|$ -0.0000139131
|-2.06%
|90 Hari
|$ -0.0002079675636556243
|-23.60%
What is Dacxi Coin? Dacxi Coin is the engine that powers the Dacxi Chain; the world’s first global tokenized crowdfunding system. Harnessing blockchain technology and tokenization, the Dacxi Chain creates digital versions of company shares that can be easily bought and sold by anyone, anywhere, at any time. In doing so, it aims to solve the fundamental flaws that have held crowdfunding back from the trillion-dollar industry that leading companies such as IBM believe it could (and should) be. First launched in 2017, Dacxi Coin is the Dacxi Chain’s native cryptocurrency. As such, it plays a vital role in the Dacxi Chain’s operation. Dacxi Coin is responsible for facilitating global investment transfers, paying fees on the Dacxi Chain blockchain, node staking, and as the currency for the Dacxi Chain’s global crowdfunding network. The Dacxi Chain aims to unleash innovation around the world, by seamlessly connecting entrepreneurs with everyday investors who can offer the funding they need to succeed. When the Dacxi Chain is fully up and running, demand for Dacxi Coin is projected to reach billions. This makes Dacxi Coin one to closely watch. What makes Dacxi Coin Unique? As the native crypto of the Dacxi Chain, Dacxi Coin has a strong and sound use case – using blockchain technology to solve real-world problem. The early stage funding crisis is sealing the fate of thousands of world-changing products and ideas each year. Crowdfunding as we know it today has failed to reach the heights it promised – held back by limitations like geographical borders, lack of scale, and lack of buzz. In delivering the world’s first global tokenized crowdfunding system, the Dacxi Chain will break down these barriers. Opening the door for everyday investors to fund exciting new projects. Connecting entrepreneurs with the capital they need to grow their businesses. And unleashing the world’s innovation potential.
Berapakah nilai Dacxi (DXI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dacxi (DXI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dacxi.
Semak Dacxi ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Dacxi (DXI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DXI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
