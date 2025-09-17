Daddy Chill (DADDYCHILL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00648647$ 0.00648647 $ 0.00648647 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.75% Perubahan Harga (7D) +6.81% Perubahan Harga (7D) +6.81%

Daddy Chill (DADDYCHILL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DADDYCHILL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DADDYCHILL sepanjang masa ialah $ 0.00648647, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DADDYCHILL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.75% dalam 24 jam dan +6.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.54K$ 44.54K $ 44.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.54K$ 44.54K $ 44.54K Bekalan Peredaran 999.55M 999.55M 999.55M Jumlah Bekalan 999,549,461.012154 999,549,461.012154 999,549,461.012154

Had Pasaran semasa Daddy Chill ialah $ 44.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DADDYCHILL ialah 999.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999549461.012154. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.54K.