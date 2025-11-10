BursaDEX+
Harga DADI Insight Token langsung hari ini ialah 19.2 USD.DIT modal pasaran ialah 10,583,276 USD. Jejaki masa nyata DIT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga DADI Insight Token langsung hari ini ialah 19.2 USD.DIT modal pasaran ialah 10,583,276 USD. Jejaki masa nyata DIT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

DADI Insight Token Harga (DIT)

Tidak tersenarai

1 DIT ke USD Harga Langsung:

$19.2
+18.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
DADI Insight Token (DIT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:42:54 (UTC+8)

DADI Insight Token Harga Hari Ini

Harga langsung DADI Insight Token (DIT) hari ini ialah $ 19.2, dengan 18.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DIT kepada USD penukaran adalah $ 19.2 setiap DIT.

DADI Insight Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,583,276, dengan bekalan edaran sebanyak 551.28K DIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DIT didagangkan antara $ 15.9 (rendah) dan $ 19.94 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 19.94, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 7.47.

Dalam prestasi jangka pendek, DIT dipindahkan -0.26% dalam sejam terakhir dan +66.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DADI Insight Token (DIT) Maklumat Pasaran

$ 10.58M
--
$ 28.80M
551.28K
1,500,000.0
Had Pasaran semasa DADI Insight Token ialah $ 10.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIT ialah 551.28K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.80M.

DADI Insight Token Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 15.9
24J Rendah
$ 19.94
24J Tinggi

$ 15.9
$ 19.94
$ 19.94
$ 7.47
-0.26%

+18.80%

+66.54%

+66.54%

DADI Insight Token (DIT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga DADI Insight Token kepada USD adalah $ +3.04.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DADI Insight Token kepada USD adalah $ +16.2768422400.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DADI Insight Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DADI Insight Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +3.04+18.80%
30 Hari$ +16.2768422400+84.78%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk DADI Insight Token

DADI Insight Token (DIT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DIT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
DADI Insight Token (DIT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga DADI Insight Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga DADI Insight Token yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk DIT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik DADI Insight Token Ramalan Harga.

Apakah itu DADI Insight Token (DIT)

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

DADI Insight Token (DIT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DADI Insight Token

Berapakah nilai 1 DADI Insight Token pada tahun 2030?
Jika DADI Insight Token berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga DADI Insight Token berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:42:54 (UTC+8)

