DADI Insight Token Harga Hari Ini

Harga langsung DADI Insight Token (DIT) hari ini ialah $ 19.2, dengan 18.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DIT kepada USD penukaran adalah $ 19.2 setiap DIT.

DADI Insight Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,583,276, dengan bekalan edaran sebanyak 551.28K DIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DIT didagangkan antara $ 15.9 (rendah) dan $ 19.94 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 19.94, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 7.47.

Dalam prestasi jangka pendek, DIT dipindahkan -0.26% dalam sejam terakhir dan +66.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DADI Insight Token (DIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.58M$ 10.58M $ 10.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.80M$ 28.80M $ 28.80M Bekalan Peredaran 551.28K 551.28K 551.28K Jumlah Bekalan 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

Had Pasaran semasa DADI Insight Token ialah $ 10.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIT ialah 551.28K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.80M.