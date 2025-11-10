Tokenomik DADI Insight Token (DIT)

Lihat cerapan utama tentang DADI Insight Token (DIT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:45:40 (UTC+8)
USD

DADI Insight Token (DIT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DADI Insight Token (DIT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.69M
Jumlah Bekalan:
$ 1.50M
Bekalan Edaran:
$ 551.28K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 23.64M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 21.61
Terendah Sepanjang Masa:
$ 7.47
Harga Semasa:
$ 15.7
DADI Insight Token (DIT) Maklumat

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

Laman Web Rasmi:
https://dadi.net/
Kertas putih:
https://dadi.net/documents/DAT%20&%20DIT%20Token%20Whitepaper_EN%20V2.pdf

Tokenomik DADI Insight Token (DIT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DADI Insight Token (DIT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DIT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DIT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DIT, terokai DIT harga langsung token!

DIT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DIT? Halaman ramalan harga DIT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

