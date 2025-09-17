Dafi Protocol (DAFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.207531$ 0.207531 $ 0.207531 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +8.67% Perubahan Harga (1D) +11.05% Perubahan Harga (7D) +4.58% Perubahan Harga (7D) +4.58%

Dafi Protocol (DAFI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DAFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DAFI sepanjang masa ialah $ 0.207531, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DAFI telah berubah sebanyak +8.67% sejak sejam yang lalu, +11.05% dalam 24 jam dan +4.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dafi Protocol (DAFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 275.71K$ 275.71K $ 275.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Bekalan Peredaran 565.33M 565.33M 565.33M Jumlah Bekalan 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0

Had Pasaran semasa Dafi Protocol ialah $ 275.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DAFI ialah 565.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.10M.