Harga langsung Dagknight Dog (DOGK) hari ini ialah --, dengan 4.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOGK kepada USD penukaran adalah -- setiap DOGK.

Dagknight Dog kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 99,637, dengan bekalan edaran sebanyak 2.27B DOGK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOGK didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00259503, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DOGK dipindahkan +2.06% dalam sejam terakhir dan -27.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dagknight Dog (DOGK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 99.64K$ 99.64K $ 99.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.64K$ 99.64K $ 99.64K Bekalan Peredaran 2.27B 2.27B 2.27B Jumlah Bekalan 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

Had Pasaran semasa Dagknight Dog ialah $ 99.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGK ialah 2.27B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2267821956.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.64K.