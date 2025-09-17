Dagora (DADA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00376418 $ 0.00376418 $ 0.00376418 24J Rendah $ 0.00394052 $ 0.00394052 $ 0.00394052 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00376418$ 0.00376418 $ 0.00376418 24J Tinggi $ 0.00394052$ 0.00394052 $ 0.00394052 Sepanjang Masa $ 0.01031744$ 0.01031744 $ 0.01031744 Harga Terendah $ 0.00267958$ 0.00267958 $ 0.00267958 Perubahan Harga (1J) -1.97% Perubahan Harga (1D) +1.79% Perubahan Harga (7D) -5.19% Perubahan Harga (7D) -5.19%

Dagora (DADA) harga masa nyata ialah $0.00384741. Sepanjang 24 jam yang lalu, DADA didagangkan antara $ 0.00376418 rendah dan $ 0.00394052 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DADA sepanjang masa ialah $ 0.01031744, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00267958.

Dari segi prestasi jangka pendek, DADA telah berubah sebanyak -1.97% sejak sejam yang lalu, +1.79% dalam 24 jam dan -5.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dagora (DADA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 355.68K$ 355.68K $ 355.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Bekalan Peredaran 92.26M 92.26M 92.26M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dagora ialah $ 355.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DADA ialah 92.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.86M.