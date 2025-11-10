DAIFUKU Harga Hari Ini

Harga langsung DAIFUKU (DAIFUKU) hari ini ialah $ 0.00000982, dengan 1.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DAIFUKU kepada USD penukaran adalah $ 0.00000982 setiap DAIFUKU.

DAIFUKU kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,949.07, dengan bekalan edaran sebanyak 911.03M DAIFUKU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DAIFUKU didagangkan antara $ 0.00000971 (rendah) dan $ 0.00000981 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00009708, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000901.

Dalam prestasi jangka pendek, DAIFUKU dipindahkan +0.13% dalam sejam terakhir dan -17.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DAIFUKU (DAIFUKU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Bekalan Peredaran 911.03M 911.03M 911.03M Jumlah Bekalan 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

Had Pasaran semasa DAIFUKU ialah $ 8.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DAIFUKU ialah 911.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 911025121.3007833. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.95K.