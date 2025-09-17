Daige (DAIGE) Maklumat Harga (USD)

Daige (DAIGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DAIGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DAIGE sepanjang masa ialah $ 0.03381155, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DAIGE telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +1.41% dalam 24 jam dan -2.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Daige (DAIGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 157.36K$ 157.36K $ 157.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 157.36K$ 157.36K $ 157.36K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,875,852.463316 999,875,852.463316 999,875,852.463316

Had Pasaran semasa Daige ialah $ 157.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DAIGE ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999875852.463316. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 157.36K.