Tokenomik Daige (DAIGE)

Lihat cerapan utama tentang Daige (DAIGE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Daige (DAIGE) Maklumat

Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is.

Laman Web Rasmi:
https://www.daige.ai

Daige (DAIGE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Daige (DAIGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 160.31K
Jumlah Bekalan:
$ 999.88M
Bekalan Edaran:
$ 999.88M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 160.31K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03381155
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00009625
Harga Semasa:
$ 0.00016042
Tokenomik Daige (DAIGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Daige (DAIGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DAIGE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DAIGE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DAIGE, terokai DAIGE harga langsung token!

