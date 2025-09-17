dak (DAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00123006$ 0.00123006 $ 0.00123006 Harga Terendah $ 0.00001379$ 0.00001379 $ 0.00001379 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.95% Perubahan Harga (7D) +3.95%

dak (DAK) harga masa nyata ialah $0.0000195. Sepanjang 24 jam yang lalu, DAK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DAK sepanjang masa ialah $ 0.00123006, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001379.

Dari segi prestasi jangka pendek, DAK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dak (DAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa dak ialah $ 19.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DAK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.50K.