Tokenomik dak (DAK)

Lihat cerapan utama tentang dak (DAK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

dak (DAK) Maklumat

dak is a cryptocurrency built on the Sui blockchain, launched in 2024. The project aims to provide users with a secure and efficient platform for transactions, governance, and decentralized finance (DeFi) applications. The token, $DAK, has a fixed supply of 1 billion tokens and is designed for use within the Sui ecosystem, where it can be traded for $SUI on decentralized platforms such as HOP.AG and CETUS. Users need a Sui-compatible wallet to hold and trade $DAK. The project emphasizes community-driven governance, allowing token holders to participate in decision-making processes related to protocol upgrades and future developments.

Laman Web Rasmi:
https://www.daksui.xyz/

dak (DAK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk dak (DAK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 21.23K
$ 21.23K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 21.23K
$ 21.23K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00123006
$ 0.00123006
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001379
$ 0.00001379
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik dak (DAK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik dak (DAK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DAK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DAK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DAK, terokai DAK harga langsung token!

DAK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DAK? Halaman ramalan harga DAK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.