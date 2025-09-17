Daku (DAKU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.246909$ 0.246909 $ 0.246909 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.08% Perubahan Harga (1D) +15.64% Perubahan Harga (7D) +46.56% Perubahan Harga (7D) +46.56%

Daku (DAKU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DAKU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DAKU sepanjang masa ialah $ 0.246909, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DAKU telah berubah sebanyak -1.08% sejak sejam yang lalu, +15.64% dalam 24 jam dan +46.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Daku (DAKU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.60K$ 61.60K $ 61.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.60K$ 61.60K $ 61.60K Bekalan Peredaran 599.96M 599.96M 599.96M Jumlah Bekalan 599,958,311.395103 599,958,311.395103 599,958,311.395103

Had Pasaran semasa Daku ialah $ 61.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DAKU ialah 599.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 599958311.395103. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.60K.